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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

ميدو فجر المفاجأة| محمد صلاح يستعد للانضمام إلى الدوري السعودي.. ماذا يحدث الموسم القادم؟

محمد صلاح و ميدو
محمد صلاح و ميدو

في تطور مفاجئ قد يعكس توجهات جديدة في عالم كرة القدم، قد ينتقل النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل، حسب تصريحات أدلى بها أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس". وعلى الرغم من عدم تأكيده على النادي السعودي الذي سينتقل له صلاح، إلا أن التقارير تشير إلى احتمالية انضمامه إلى أحد الفريقين الكبيرين في الدوري السعودي، وهما اتحاد جدة والهلال.
 

محمد صلاح ميدو جدة والهلال أكس الدوري السعودي

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