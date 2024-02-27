بشرى بشأن استقرار أسعار السيارات الفترة القادمة

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن تراجع أزمة الدولار في مصر بعد إعلان مشروع تطوير رأس الحكمة، من المرتقب أن يؤثر على أسعار السيارات في مصر واستقرارها نسبيا.

وأضاف “شعيب”، خلال تصريحاته لـ “صدى البلد”، أن توقيع عقود مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية سيكون أكبر استثمار مباشر في مصر، كما سيكون له دور كبير في إنعاش حال الاقتصاد المصري الفترة القادمة وليس قطاع السيارات فقط.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار السيارات يرتبط بقاعدة ثابتة متعلقة بالطلب والعرض، لافتا إلى أن الأزمة كانت تكمن في نقص المعروض الفترة السابقة بالأسواق، ما أدى لزيادة أسعار السيارات.

وأوضح أن الاستقرار في سعر السيارات لن يكون في الحال ولكن بعد فترة، متوقعا أن يكون بعد رمضان في ظل استمرار انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء ليصل سعر السيارات في مصر لنسب معقولة.

