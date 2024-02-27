محافظ قنا: أجهزة الدولة جادة في حربها ضد الفاسدين

أكد محافظ قنا أشرف الداودي أن الدولة بكافه أجهزتها ومؤسساتها جادة في حربها ضد الفساد والفاسدين وأنه لا رحمة أو رأفة، تجاه من تسول لهم أنفسهم التهاون في الحفاظ على المال العام.

أشار المحافظ - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين من أولويات القيادة السياسية، لافتا إلى أنه لن يسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، أو التستر على الفساد.. مؤكدا اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين.

شدد على حرص المحافظة من خلال إداراتها المعنية، على متابعة أوجه صرف المال العام والحفاظ عليه، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواجهة كافة صور الفساد و إهدار المال العام.

كانت محكمة استئناف قنا حكمت بتغريم مديرة الإدارة الهندسية السابقة بنجع حمادي 100 ألف جنيه عن كل مخالفة والتي حددتها المحكمة بعد الاستئناف على 14 مخالفة بواقع مليون و400 ألف جنيه.

كانت محكمة جنح نجع حمادي قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2021 في الجنحة رقم 3566 لسنة 2020، بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق المهندسة صبرين فوزي فخري، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، فضلاً عن تغريمها 100 ألف جنيه عن كل مخالفة من المخالفات العشر المنسوبة إليها وفقا لتقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.