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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تأثير الفن المصري على السينما الأفريقية.. رئيس مهرجان الأقصر يكشف التفاصيل

مهرجان الأقصر
مهرجان الأقصر

أكد السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أن أزمة السينما الإفريقية تتمثل في دور العرض والسينمات ومستوى الممثلين أنفسهم، معلقا: الفيلم الأجنبي في إفريقيا يرى أكثر من الفيلم المحلي.

 

واقترح السيناريست سيد فؤاد خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، عرض الفيلم الإفريقي في الـ54 دولة بالقارة السمراء؛ ليصل إلى مرحلة جيدة من التسويق والعرض الإقليمي.

 

وأوضح السيناريست سيد فؤاد أن كبرى المنصات الإعلانية تعرض المهرجان أكثر من 100 مرة قبل تدشينه السنوي؛ بسبب قيمته الكبيرة وسط المهرجانات.

وتابع السيناريست سيد فؤاد: علينا دراسة أسباب عدم رؤية الفيلم الإفريقي بدور العرض وتحليل أسباب المشكلة وعرض بعض الحلول لتطويرها.

 

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