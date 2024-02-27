الفيس بوك يفضح مرتكبى واقعة سرقة باب كابينة كهرباء بمدينة نصر

ألقي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي مرتكبى واقعة سرقة باب كابينة كهرباء في مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق .

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً شكوى لواقعة سرقة كابينة كهرباء بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلين – مقيمين بمحافظتى القاهرة -القليوبية).

وإعترفا بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما ( تاجر خردة "سئ النية" - مقيم بالقاهرة) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.