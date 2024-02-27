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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الفيس بوك يفضح مرتكبى واقعة سرقة باب كابينة كهرباء بمدينة نصر

سرقة
سرقة

ألقي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي مرتكبى واقعة سرقة باب كابينة كهرباء في مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق .

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً شكوى لواقعة سرقة كابينة كهرباء بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلين – مقيمين بمحافظتى القاهرة -القليوبية).

وإعترفا بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما ( تاجر خردة "سئ النية" - مقيم بالقاهرة) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

سرقة الفيس بوك القاهرة ضبط مرتكبى مدينة نصر وزارة الداخلية

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