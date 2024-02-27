مساعد وزير الخارجية الأسبق: فلسطين قضية أمن قومي لمصر

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القضية الفلسطينية منذ 48 كانت وما زلت حتى الآن قضية لا تخص الفلسطينيين، بل هي قضية أمن قومي لمصر، وأرض فلسطين هي حدودنا الشرقية وستظل قضيتنا، حتى تنتهي.

وأوضح هريدي، خلال كلمته في الندوة التي نظمتها لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي أن هناك محاولات مستمرة بدأت مبكرا من الولايات المتحدة ضد مصر للتضييق علي دورها.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق إنه في عام 2003 شهد العدوان الأمريكي علي العراق، لتحطيم الجبهة الشرقية من المنطقة وبعدها فرض العقوبات علي سوريا، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط في مراحل إعادة تشكلينها وأمريكا تسعى دائما أن تكون إسرائيل هي الرائدة في المنطقة.

وأكد أن الدور المصري في الشرق الأوسط لم يتغير وخاصة القضية الفلسطينية وأن ما يحدث في غزة خطة لم تكون وليدة اليوم، مشيرا إلي أن إنها الصراع العربي الإسرائيلي مع الحديث عنه من قبل الدول الغربية تريد حل الدولتين وموضع حل الدولتين غير قابل لتحقيق، وما يحدث في غزة هو مرتبط بمرحلة تنفيذ المشروع الصهيوني الذي وضعته إسرائيل وهو أن حدودها من البحر المتوسط حتي نهر الأردن وهذا الخطة يقوم بتنفيذها الآن نتنياهو.

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وأضاف أن خطة دولة إسرائيل من البحر المتوسط حتي منطقة بحر الأردن هي التي ستفرض علي العرب فيما بعد وجزء كبير من الضفة الغربية سيضم لإسرائيل فيما بعد فضلا عن أن اسرائيل هي التي سمحت لحماس بإحداث خلاف لضرب وحدة صف الفلسطينيين من الداخل.