أستاذ علاقات دولية: ما قدمته مصر للأشقاء أكبر دليل على كذب إسرائيل

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر من اول يوم وهى تسعى لتقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني، مضيفا أن مصر تقدم مجهود كبير من اجل ادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتابع حامد فارس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن مصر تقف بجوار الشعب الفلسطيني، وتطالب العالم التحلي بدوره مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأكمل أستاذ العلاقات الدولية دكتور حامد فارس: خلينا نفتكر.. مصر قدمت ايه للأشقاء في غزة، وده أكبر دليل على كذب الإدعاءات الإسرائيلية.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن تحديد الرئيس الأمريكي جو بايدن لموعد لهدنة إنسانية في قطاع غزة بحلول يوم الاثنين المقبل في غاية الأهمية.