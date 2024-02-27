عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شوية أورام وشيلناها.. لقاء سويدان تكشف تطورات حالتها الصحية

لقاء سويدان
لقاء سويدان

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن تطورات حالتها الصحية بعد مرورها بأزمة منذ فترة استدعت نقلها إلى المستشفى. 

 

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وقالت لقاء سويدان في تصريحات مع برنامج “عرب وود”، إنها بصحة جيدة موضحة:" شوية أورام وشلناها". 

 

شاركت الفنانة لقاء سويدان متابعيها لقطات من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

txt

لقاء سويدان تشارك كواليس مسلسل "قلع الحجر"

txt

لقاء سويدان لـ صدى البلد: نادراً ما تتشابه أدواري مع شخصيتي

 

وظهرت لقاء في الفيديو بملابس ريفيه سوداء، وعلقت:"قلع الحجر".

 

 

وتدور أحداث المسلسل بصعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، من تأليف أحمد وفدي وهو أحد مواطني مدينة قمولة.
 

 

 

 

أبطال مسلسل قلع الحجر

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض ورياض الخولي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومفيد عاشور ومدحت تيخة ومحمود الجابري وسميرة عبد العزيز وبهاء ثروت وسميرة صدقي وأحمد الشافعي ومروة

لقاء سويدان الفنانة لقاء سويدان بهاء ثروت رانيا فريد شوقي رياض الخولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

على سلالم المحكمة..أول صور للمتهمين بسرقة شقة الفنانة ميرهان حسين (خاص)

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

موضوعات متعلقة

قبل دفنه.. نجوم الفن في عزاء الفنان فادي إبراهيم بلبنان|فيديو

"إذاعة القرآن الكريم.. من القاهرة".. إنتاج فيلم وثائقي في عيد ميلادها الستين

أحمد سعد ضيف أنس بوخش في AB Talks .. الليلة

بنت بلدى .. حمو بيكا برفقة ياسمين صبري فى أحدث ظهور

ميريت تكشف اللحظات الأخيرة في حياة والدها عمر الحريري

أخبار الفن| موعد عزاء فادي إبراهيم.. سميرة سعيد تكشف سرا عن طفولتها

ذكرى وفاة يوسف شعبان.. أهم محطاته الفنية وسبب نجاحه في «الضوء الشارد»

في ذكرى وفاة أحلام الجريتلي.. اعرف أهم أعمالها الفنية

ترشيحاتنا

الحوار الاقتصادي.. كيفية زيادة الإيرادات العامة ثالث جلسات اليوم الثاني

صرف أجر شهرين كاملين.. حقوق العامل في حالة الوفاة

أحمد موسى: اجتماع الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة رسالة طمأنة للمصريين

وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد حزب الله: لن ننتظر الساعة الرملية تنفد

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

اللواء سمير فرج يكشف ملامح خريطة وقف إطلاق النار في غزة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد يضر ولا ينفع.. من الأشخاص الممنوعون من تناول الزنجبيل؟

صبا مبارك تعترف لأول مرة أمام زوجها بعلاقتها بحبيبها السابق في بين السطور

زوجة رمضان صبحي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

زي النجمات| نصائح لتطبيق موضة الشعر الزجاجي

فيديو

مسلسلات رمضان2024| watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "صيد العقارب"

رمضان 2024 | شاهد تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "المعلم"

مسلسلات رمضان 2024 | كارمن بصيبص تروج لـ نظرة حب

الحق أبوك في أيامه الأخيرة..نجل حلمي بكر يتهم زوجة أبيه بتعذيب الموسيقار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ