أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز الأهلي بخماسية على بلدية المحلة

حقق الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا كبيرًا على ضيفه بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب إستاد القاهرة والمؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "انتهاء المباراة :الاهلي يعود للدوري بفوز كبير علي بلدية المحلة 1/5 بمباراة مؤجلة من الاسبوع الخامس للبطولة 🏆"

واضاف "#رأيكم :من هو نجم مباراة اليوم

بين الاهلي وبلدية المحلة ؟

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة ليحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط