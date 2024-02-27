مرعب.. إعلامي شهير يشيد بأداء إمام عاشور أمام بلدية المحلة

علق الاعلامي أمير هشام علي تألق النادي الاهلي اليوم في مباراته امام بلدية المحلة .

وكتب هشام من خلال حسابه على فيس بوك :" الاهلي مرعب بصراحة

‏فوز كله مكاسب علي مستوي جاهزية اكبر كم ممكن من اللاعبين بخلاف النتيجة ووسام ابو علي اهم مكسب

‏امام عاشور نجم المباراة الاول بدون اي شك".



نجح النادي الأهلي في دك شباك بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة.

وكان وسام أبو علي قد وضع أولى بصماته التهديفية بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول.

وسجل كريم فؤاد الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 13 من انطلاق المباراة.