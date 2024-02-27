أحمد حسن: ثنائية أبو علي تزين فوز الأهلي بخماسية على البلدية

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على بلدية المحلة بخمسة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

وكتب احمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه علي موقع فيس بوك "بعد غياب 90 يوما عن الدوري.. ثنائية أبو علي تزين فوز الأهلي بخماسية على بلدية المحلة 🦅"

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة ليحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط