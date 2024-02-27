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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. اندلاع حريق في معبد يهودي بصفاقس

صدى البلد

اندلع حريق في فناء معبد يهودي  بمدينة صفاقس في تونس، مما أدى إلى حرق 12 شجرة نخيل وإلحاق أضرار بالنوافذ، وحسبما أفادت وسائل إعلام محلية؛ لا يوجد يهود يعيشون في المدينة.

وأضرم مجهولون النار في المعبد اليهودي في صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس، ولم يصب أحد بأذى، في الحريق الذي وقع يوم الأحد الماضي في مدينة لا يوجد بها سكان يهود حاليًا.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فإن الحريق اندلع في باحة المعبد، مما أدى إلى احتراق 12 شجرة نخيل. بالإضافة إلى ذلك، تضررت بعض نوافذ المعبد. وذكر ضابط خدمات إنقاذ في المدينة أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على النيران ومنعوها من الانتشار إلى مبنى المعبد نفسه. 

وأضاف أنه، بالتزامن مع ذلك، اندلع حريق آخر على سطح مبنى سكني مجاور، حيث تم إخماد الحريق أيضاً. وصفاقس، التي كانت في السابق موطنًا للعديد من العائلات اليهودية، أصبحت الآن خالية من اليهود. والمعبد اليهودي القديم أصبح مهجورًا.

تونس معبد معبد يهودي

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