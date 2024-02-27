محافظ كفر الشيخ يزور طفلة غزة بمستشفى العبور ويشيد بجهود الطاقم الطبي

زارّ محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، اليوم /الثلاثاء/، الطفلة "چاسمين محمود الأطرش" 5 سنوات، إحدى أطفال غزة الذين استقبلهم مستشفى العبور بمدينة كفرالشيخ، والبالغ عددهم 13 طفلا وأسرهم لتلقي العلاج.



وأشاد محافظ كفرالشيخ - خلال الزيارة - بجهود الطاقم الطبي بمستشفى العبور لنجاحه في استئصال ورم سرطاني أعلي الكلى للطفلة حيث نجح الفريق الطبي في إجراء العملية الجراحية الدقيقة دون أية مضاعفات، موضحا أن الطفلة وصلت إلى مستشفى العبور قادمة من قطاع غزة برفقة عائلتها، وفور وصولها، تم تشكيل فريق طبي متخصص من أطباء جراحة الأطفال، وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية حتى الاطمئنان عليها تمامًا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.



وأعرب محافظ كفر الشيخ عن سعادته بنجاح العملية الجراحية، موجها الشكر للفريق الطبي على جهوده وحرصه على إنقاذ حياة الطفلة، مؤكداً حرص الدولة المصرية على تقديم كافة التسهيلات للمرضى القادمين من قطاع غزة، وتوفير أفضل الخدمات الطبية.



من جانبها، قدمت أسرة الطفلة "چاسمين" الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم وأسرهم، وسعيه المستمر للتخفيف عنهم في ظل الظروف الراهنة التي يعيشونها من جراء الحرب على القطاع، بتسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات، والعمل على توفير احتياجاتهم.

