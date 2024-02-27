سمير فرج: تدريبات الجيش المصري مع نظيره الباكستاني تقلق إسرائيل

كشف المفكر الإستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج، تفاصيل التدريبات العسكرية المشتركة التي تجمع الجيش المصري مع نظيره الباكستاني.



وتابع سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على صدى البلد، أن الجيش المصري هو الأكثر عالميا في إجراء التدريبات المشتركة بناء على طلبات من الدول الأخرى.



وأردف سمير فرج، أن مصر لديها خبرة في القتال اكتسبتها من حرب أكتوبر 1973، وجيشها يجمع بين الأسلحة الشرقية والغربية.



وقال المفكر الإستراتيجي، إن باكستان لديها جيش قوي ويعمل بالعقيدة الغربية وتدريبها مع الجيش المصري يتسبب في قلق إسرائيل لأنها تدريبات غاية في الدقة والقوة.

