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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: اجتماع الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة رسالة طمأنة للمصريين

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مناطق في غزة وتحديدا الشمال والوسط لا تصل لها المساعدات الإغاثية، مضيفا أن الرئيس السيسي حريص على إدخال المساعدات للأشقاء في غزة.


وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم اليوم إنزال مساعدات عبر الجو على قطاع غزة من مصر وقطر والإمارات وفرنسا والأردن، قائلا: «يا سيدي أنت مالك بسلاح الجو المصري المهم تجيلك المساعدات، وإحنا بنعمل ما يرضي ربنا أولا وأخيرا ولا ننتظر شكر من أحد».


ولفت أحمد موسى، إلى أن مصر تعمل معسكرات داخل غزة وتوصل المياه ونعمل لأهلنا في القطاع بعيدا عن الأصوات التي تنعق، مضيفا: هناك تحركات مصرية لمساعدة أهالينا ونفتح المعبر على الأرض لدخول المساعدات أو إدخال المساعدات جوا.


وأردف: نتمنى الوصول إلى 500 شاحنة يوميا، لأن الأطفال هناك مش لاقيين أكل وبياخدوا وجبة واحدة يوميا وينتظرون بالساعات عشان شوية بسلة.


وقال إن اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة مهم جدا، والذي كان في مقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه ليست هناك أي تفاصيل ولكن الاجتماع بحث ما يجري في المنطقة والتطورات من حولنا.


وواصل، أن القوات المسلحة المصرية دائما جاهزة على كافة المحاور الإستراتيجية والتأمين عالي على الحدود، مردفا: مينفعش حد يعتدي أو يهدد أمن وسلامة مصر.


واختتم أحمد موسى، أن القوات المسلحة المصرية لديها قدرات كبيرة جدا، واجتماع الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة بمثابة رسالة طمأنة للشعب المصري.


 

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