نادي مودرن فيوتشر يعلن إقامة مباراته أمام الهلال الليبي على إستاد السلام

أعلن نادي مودرن فيوتشر، مساء اليوم /الثلاثاء/، إقامة مباراته أمام فريق الهلال الليبي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على إستاد السلام بالقاهرة.



ويلعب مودرن فيوتشر مع الهلال الليبي يوم /الأحد/ المقبل في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.



وقال نادي مودرن فيوتشر - في بيان له مساء اليوم - إنه تقرر إقامة اللقاء في السادسة مساء يوم /الأحد/ المقبل على استاد السلام، بدلا من استاد القاهرة الدولي الذي سيشهد في نفس اليوم مباراة الزمالك أمام فريق سوار الغيني ضمن البطولة الإفريقية ذاتها.



ويحتاج فريق مودرن فيوتشر للفوز أو التعادل مع الهلال الليبي في اللقاء القادم من أجل ضمان التأهل للدور ربع النهائي للمسابقة القارية.