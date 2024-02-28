عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كيف تعامل قانون المركزي مع البنوك المتعثرة.. تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونيه عن الإجراءات التي حددها القانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، للتعامل مع البنوك المتعثرة فيما يلي:

تنص المادة 157 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، علي أنه للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثراً اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدینیه، ودون التقيد بأحكام أی قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية :

(أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته .
(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً .
(جـ) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة .
(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.
(ه) تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبری .
(و) إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك تحت التسوية طرفاً فيها .
(ز) حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لينك آخر أو للبنك المعبری .
(ح) دمج البنك المتعثر في بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه .
(ط) رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أی اموال وذلك ضد أي من المساهمين أو المسئولين الرئيسيين أو الموظفين المسئولين عن تعثر البنك.
ويسرى ذلك على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها .

ويجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرةً أو من خلال تعيين مفوض، ويحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية، والتي قد تتضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العامة العادية وغير العادية، ويباشر المفوض أعماله طبقاً للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزى وتحت إشرافه .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

مواهب جديدة لتجديد دماء المنتخب| مفاجأة من حسام حسن تحسم تواجد 25 لاعبًا لمعسكر مارس..تفاصيل

3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في طريقها إلى مصر

هبوط مستمر| الدولار يقترب من سعره في السوق الرسمي.. رقم غير متوقع

صندوق النقد الدولي يعلن عن حزمة تمويلية جديدة لـ مصر

موضوعات متعلقة

كيف ضمن قانون الجنسية حقوق المرأة المصرية.. تفاصيل

حزب المصريين: مصر لا تدخر جهدا في سبيل توصيل المساعدات الإنسانية لغزة

محافظ أسيوط يوجه الشكر لحزب المصريين الأحرار لدعم فريق كرة السلة آنسات

المستقلين الجدد: الشركة المتحدة ذو استراتيجية واضحة لزيادة وعي المواطن المصري

الضجيج والركض أبرزها.. 4 أفعال تعرضك للغرامة حال إيذاء الجيران

كيف تعاملت الدولة مع جرائم إزعاج السلطات العامة.. القانون يجيب

بعد بيان الأرصاد الأخير.. غرامة مالية كبرى تنتظر ناشر أخبار كاذبة بشأن الطقس

بشائر رأس الحكمة تخرج للنور بإنخفاض أسعار السلع والدولار والذهب.. وبرلمانيون يؤكدون: مصر استطاعت قهر الأزمة

ترشيحاتنا

أمشير يُطلق عواصفه.. الأرصاد تحذر من مخاطر الطقس

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين في حفلة شواء يثير الجدل عبر السوشيال ميديا|شاهد

بعد تصريحها الأخير عن الإنجاب.. 10 صور وضعت سمية الخشاب في مأزق|شاهد

بشائر «رأس الحكمة»|انخفاض أسعار الذهب والدولار.. ومفاجأة مدوية بشأن رمضان

اليوم.. محاكمة متهم بـ"خلية السويس الإرهابية"

دعاء ضيق القلب .. ردده يشرح صدرك ويهدئ بالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إزالة الحسنة.. صور هند عبد الحليم قبل وبعد عملية التجميل

مُرتديًا خوذة.. رجل يركب ثورًا ويركض وسط شوارع مزدحمة بالهند|ما القصة؟

ملابس غير تقليدية.. نسمة محجوب تثير ضجة بصورها

واقعة ولا أغرب|تصرف متهوّر من ولي أمر داخل مدرسة في بنغازي.. ماذا فعل؟

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ