عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بنص القانون .. 5 سنوات سجنا عقوبة منتهك حرمة القبور

القبور
القبور

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونيه عن عقوبات المنتظره لمنتهك حرمة القبور حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:

عقوبة منتهك حرمة القبور

تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أولاً - كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.

ثانياً - كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

ثالثاً - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.

وفى ذات الإطار نصت المادة 161 مكرر على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

على سلالم المحكمة..أول صور للمتهمين بسرقة شقة الفنانة ميرهان حسين (خاص)

موضوعات متعلقة

صرف أجر شهرين كاملين.. حقوق العامل في حالة الوفاة

كيف ضمن قانون الجنسية حقوق المرأة المصرية.. تفاصيل

حزب المصريين: مصر لا تدخر جهدا في سبيل توصيل المساعدات الإنسانية لغزة

محافظ أسيوط يوجه الشكر لحزب المصريين الأحرار لدعم فريق كرة السلة آنسات

المستقلين الجدد: الشركة المتحدة ذو استراتيجية واضحة لزيادة وعي المواطن المصري

الضجيج والركض أبرزها.. 4 أفعال تعرضك للغرامة حال إيذاء الجيران

كيف تعاملت الدولة مع جرائم إزعاج السلطات العامة.. القانون يجيب

بعد بيان الأرصاد الأخير.. غرامة مالية كبرى تنتظر ناشر أخبار كاذبة بشأن الطقس

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد اكتساح بلدية المحلة بخماسية

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

محامي سائق أوبر المتهم بخطف حبيبه الشماع يفجر مفاجأة مدوية بشأن اخر كلمات الضحية

هل مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة؟ دار الإفتاء ترد

متحدث الحكومة يزف بشرى سارة عن الاقتصاد الفترة المقبلة.. ماذا يحدث؟

صندوق النقد الدولي يعلن عن جزمة تمويلية جديدة لـ مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد يضر ولا ينفع.. من الأشخاص الممنوعون من تناول الزنجبيل؟

صبا مبارك تعترف لأول مرة أمام زوجها بعلاقتها بحبيبها السابق في بين السطور

زوجة رمضان صبحي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

زي النجمات| نصائح لتطبيق موضة الشعر الزجاجي

فيديو

مسلسلات رمضان2024| watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "صيد العقارب"

رمضان 2024 | شاهد تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "المعلم"

مسلسلات رمضان 2024 | كارمن بصيبص تروج لـ نظرة حب

الحق أبوك في أيامه الأخيرة..نجل حلمي بكر يتهم زوجة أبيه بتعذيب الموسيقار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ