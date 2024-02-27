نصف مليون فلسطيني بغزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة

قال مسؤولون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما يزيد عن نصف مليون شخص من سكان قطاع غزة "على بعد خطوة واحدة من المجاعة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، خصصها لبحث أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، بناء على طلب تقدم به مندوبا سويسرا وغويانا، في إطار بند جدول أعمال المجلس بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وقال نائب رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجا سينجهام، للسفراء إن الوضع في غزة خطير حيث تُرك جميع السكان عمليًا يعتمدون على "المساعدات الغذائية الإنسانية غير الكافية للبقاء على قيد الحياة"، محذّرًا من أن الوضع سيزداد سوءًا.

وأضاف أن "العمليات العسكرية وانعدام الأمن والقيود الواسعة النطاق على دخول وتسليم السلع الأساسية أدت إلى تدمير إنتاج الغذاء والزراعة".