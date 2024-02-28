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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان.. ودلالات اجتماع الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

متحدث الحكومة يزف بشرى سارة عن الاقتصاد الفترة المقبلة.. ماذا يحدث؟

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، حيث تم التأكيد على دور المجلس الأعلى للطاقة في متابعة تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030

 

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، تفاصيل اجتماع رئاسة الوزراء اليوم؛ لاستعراض العروض المقدمة لشركة "وطنية" والتي سبق وأن أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن خطة الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية.

 

الأوكتاجون.. سمير فرج: مصر خامس دولة بالعالم تمتلك مركز قيادة استراتيجية

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن مصر الدولة الـ5 في العالم التي تمتلك قيادة استراتيجية على أعلى مستوى، ومركز قيادة الدولة الاستراتيجي (الأوكتاجون) فخر الدولة المصرية.

 

سداد 2.7 مليون دولار لفك القيد بنادي الزمالك.. تفاصيل جديدة

أكد  محمد الأتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، أنه تم سداد 2 مليون و750 ألف دولار لنادي الزمالك، وتم فك القيد، خاصة أن النادي يمتلك كفاءات كبيرة من رجال الأعمال لعودة الزمالك للمسار الصحيح.

 

تشغيل وتطوير المطارات المصرية.. ماذا يعني الدخول في شراكة استثمارية؟

كشف الخبير الاقتصادي يسري الشرقاوي، تفاصيل ‏تصريحات محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، حول إعلان مصر قريبًا عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية.

 

حماية المصالح الاستراتيجية.. الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة والقيادات الرئيسية

 

الأغذية العالمي: تفشي الأمراض ونقص المياه يزيد خطر سوء التغذية لدى أطفال غزة

أكد برنامج الأغذية العالمي، أن انعدام الأمن الغذائي وتفشي الأمراض ونقص المياه تزيد خطر سوء التغذية لدى أطفال غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

متحدث الحكومة يكشف تطورا مهما بشأن المقيمين غير الشرعيين في مصر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الداخلية مستمرة في حصر أعداد المقيمين غير الشرعيين في مصر وسيتم الإعلان عن الأرقام النهائية بشكل رسمي.

 

أحمد موسى: اجتماع الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة رسالة طمأنة للمصريين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مناطق في غزة وتحديدا الشمال والوسط لا تصل لها المساعدات الإغاثية، مضيفا أن الرئيس السيسي حريص على إدخال المساعدات للأشقاء في غزة.

 

موسى أحمد موسى قطاع غزة غزة اخبار التوك شو

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