عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الأمن والتعاون في أوروبا": لا يمكن السماح لروسيا بالانتصار في الحرب الأوكرانية

رئيسة الجمعية البرلمانية
رئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

أكدت رئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بيا كاوما، اليوم الثلاثاء أن أوكرانيا تحتاج إلى الدعم العسكري لتحقيق النصر ضد روسيا، منوهة إلى أنه لا يمكن السماح لروسيا بالانتصار في هذه الحرب.

وقالت كاوما: "أخشى أن تكون روسيا دولة تستمع فقط إلى القوة العسكرية، ولهذا السبب أعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى الدعم العسكري للفوز في هذه الحرب"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشارت المسئولة الأوروبية إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ستدعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر وبكل ما يتطلبه الأمر"، منوهة إلى أنه "لا يمكننا أن نسمح لروسيا بالانتصار في هذه الحرب".

وشددت أيضا على الأهمية الحاسمة لضمان تقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان الروسي على أوكرانيا "إلى العدالة ومعاقبتهم".

وأشارت أيضًا إلى أنها أعجبت كثيرًا خلال زيارتها لأوكرانيا في 5 فبراير الجاري "بمدى شجاعة وشجاعة الشعب الأوكراني، وكيف أن العيش في الحرب يجعل الناس يعتادون على ظروف الحرب هذه".

الأمن والتعاون في أوروبا الانتصار في الحرب الأوكرانية بيا كاوما أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم

ترشيحاتنا

حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان.. الأزهر يجيب

قادمة من أفلام الخيال العلمي.. سيارة "ألِف" الطائرة قريبا في الأسواق

3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في طريقها إلى مصر

متحدث الحكومة يكشف تطورا مهما بشأن المقيمين غير الشرعيين في مصر

أحمد موسى في أقوى رسالة لجماهير الكرة المصرية قبل قمة الكأس

حلم تبخر في الهواء.. أبل تتخلى عن سيارتها الكهربية بعد 10 سنوات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير نزيف المخ.. تفاصيل حالة حبيبة الشماع في حادثة أوبر

مسلسلات رمضان2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "كامل العدد بلس 1"

قد يضر ولا ينفع.. من الأشخاص الممنوعون من تناول الزنجبيل؟

صبا مبارك تعترف لأول مرة أمام زوجها بعلاقتها بحبيبها السابق في بين السطور

فيديو

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

مسلسلات رمضان2024| watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "صيد العقارب"

رمضان 2024 | شاهد تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "المعلم"

مسلسلات رمضان 2024 | كارمن بصيبص تروج لـ نظرة حب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ