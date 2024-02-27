"الأمن والتعاون في أوروبا": لا يمكن السماح لروسيا بالانتصار في الحرب الأوكرانية

أكدت رئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بيا كاوما، اليوم الثلاثاء أن أوكرانيا تحتاج إلى الدعم العسكري لتحقيق النصر ضد روسيا، منوهة إلى أنه لا يمكن السماح لروسيا بالانتصار في هذه الحرب.

وقالت كاوما: "أخشى أن تكون روسيا دولة تستمع فقط إلى القوة العسكرية، ولهذا السبب أعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى الدعم العسكري للفوز في هذه الحرب"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشارت المسئولة الأوروبية إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ستدعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر وبكل ما يتطلبه الأمر"، منوهة إلى أنه "لا يمكننا أن نسمح لروسيا بالانتصار في هذه الحرب".

وشددت أيضا على الأهمية الحاسمة لضمان تقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان الروسي على أوكرانيا "إلى العدالة ومعاقبتهم".

وأشارت أيضًا إلى أنها أعجبت كثيرًا خلال زيارتها لأوكرانيا في 5 فبراير الجاري "بمدى شجاعة وشجاعة الشعب الأوكراني، وكيف أن العيش في الحرب يجعل الناس يعتادون على ظروف الحرب هذه".