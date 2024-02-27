بملابس جريئة| شقيقة رونالدو تثير الجدل فى احدث إطلالاتها | صور

شاركت كاتيا أفييرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيها صورا لها من أحدث جلسة تصوير ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت كاتيا قلوب الجمهور بإطلالة جريئة ولافتة، حيث كانت ترتدي البورنس الأبيض المثير مكشوف الصدر والاكتاف والساقين، مما عكس أنوثتها ورشاقة قوامها الممشوق.

كما اختارت "كاتيا" تسريحة بسيطة حيث اعتمدت تركت خصلات شعرها الأشقر تتطاير في الهواء، ومن الناحية الجمالية، وضعت مكياجاً صاخباً واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر، ما عكس جمال ملامحها.





وتتميز شقيقة النجم البرتغالي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير الماضي، مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.