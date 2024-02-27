عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في الجيم | ظهور جريء لـ كريستيانو رونالدو وجورجينا

كريستيانو وصديقته
كريستيانو وصديقته

خطفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو انظار متابعيها بصور جديدة لها على عبر حسابها بموقع "إنستجرام" في صالة الجيم.

وبدت جورجينا باطلالة مثيرة من داخل إحدى الصالات الرياضية "الجيم" رفقة كريستيانو رونالدو، ترتدي شورت، بدى كت مكشوف البطن أبرز مفاتنها ورشاقتها، ورفعت شعرها الأسود للخلف بطريقة ناعمة.

وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، كما تميل إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودين في عام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

 

 

IMG_٢٠٢٤٠٢٢٧_٠٢٢٦٥٢
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٧_٠٢٢٦٥٢
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٧_٠٢٢١٤٦
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٧_٠٢٢١٤٦
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٧_٠٢٢١٣٥
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٧_٠٢٢١٣٥

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

ترشيحاتنا

أستاذ علوم سياسية: مصر تتحرك بمفردها لإرسال المساعدات للأهالي في غزة|فيديو

الخطيب يهنئ «رجال الطائرة» بكأس السوبر

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28 فبراير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

«رجال طائرة الأهلي» يفوز على الزمالك ويتوج بكأس السوبر

«شولتس»: ألمانيا والناتو لن يرسلا أي قوات عسكرية إلى أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

غير نزيف المخ.. تفاصيل حالة حبيبة الشماع في حادثة أوبر

مسلسلات رمضان2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "كامل العدد بلس 1"

قد يضر ولا ينفع.. من الأشخاص الممنوعون من تناول الزنجبيل؟

فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

مسلسلات رمضان2024| watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "صيد العقارب"

رمضان 2024 | شاهد تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "المعلم"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ