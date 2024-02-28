«رجال طائرة الأهلي» يفوز على الزمالك ويتوج بكأس السوبر

توّج الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس السوبرالمصري للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تغلب على فريق الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين بنهائي البطولة.
أقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وقدم خلالها الفريقان عرضًا قويًّا، قبل أن ينجح «رجال طائرة الأهلي» في حسم النتيجة 3-1 بمجموع الأشواط والتتويج باللقب.
وقدّم الفريق عرضًا قويًّا في الشوط الأول، وتفوق في حائط الصد والإرسال والضربات الساحقة، لينهي الشوط لصالحه بنتيجة 25-23، وخسر الفريق الشوط الثاني بنتيجة 33-31، لكنه عاد مرة أخرى وتفوق في الشوط الثالث بنتيجة 25-20، ليتقدم بشوطين لشوط، ثم واصل اللاعبون الأداء القوي في الشوط الرابع لينتهي لصالح الفريق بنتيجة 25-22 وتنتهي المباراة بفوز الأهلي 3-1 بمجموع الأشواط.
وكان «رجال طائرة الأهلي» قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر بعد أن تخطى فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في دور قبل النهائي للبطولة.
وعقب نهاية المباراة تسلم اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري كأس البطولة، الذي استحقوا الفوز به عن جدارة.