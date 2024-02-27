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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة نجم الأهلي تتألق في أحدث ظهور| شاهد

زوجة السولية
زوجة السولية

حرصت هدير مندور، زوجة نجم الاهلي عمرو السولية، حمهورها ومتابعيها، أحدث إطلالتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت "هدير" بإطلالة ملفتة، مرتدية بنطال جينز مجسم، ونسقت معه بدى اسود، وجاكيت جلد بنفس اللون، مما عكس جمالها.

واعتمدت "مندور" تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ تركت خصلات شعرها الأشقر منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، واللون الروز في الشفاه.

وحقق الأهلي الفوز على حساب نظيره ميدياما الغاني بنتيجة هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 9، منفردًا بصدارة المجموعة بينما تجمد رصيد ميدياما عند النقطة 4.

 

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IMG_٢٠٢٤٠٢٢٧_٠٢٠٧١٥

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