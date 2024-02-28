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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصواء الخلالي: مصر ليست لقمة سائغة واحذروا صبرها

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع بالفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتابعت خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سي بي سي، أن الدولة المصرية ليست استعراضية ، فهي دولة قادرة قادرة على حماية أمنها القومي ولها ردودها القوية.

وأكملت الخلالي :" نحن نعمل ونترك العمل يتحدث لا نتاجر بمأسي الناس، ولا ننتظر اي عوائد، ورسائل مثل هذه الاجتماعات هامة بشأن قدرتنا على حماية أمننا القومي ".



وأردفت أننا لدينا ردود على الجميع وضد كافة الادعاءات، وسلوكنا سلوك إنساني شريف ومحترم لا نزايد على مآسي البشر ونقوم بدورنا بمسؤولية تاريخية وإنسانية دون انتظار أي عوائد.

وأوضحت أن  الدولة المصرية مستعدة، وردودا تكتب بدقة شديدة بكل كلمة وحرف ومعروف مرادها، مختتمة أن بعتقد ان مصر لقمة سائغة عليها ان يحذر صبر  الدولة المصرية حتى لا ينفد".

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