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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام عبدالفتاح: نطالب الحكام أحيانًا باحتساب أخطاء غير صحيحة

صدى البلد

أكد عصام عبدالفتاح المحاضر الدولي والخبير التحكيمي ورئيس لجنة الحكام السابق، أن محاضرات الفيفا مع الحكام، أحيانًا تتطلب التنبيه عليهم احتساب أخطاء غير صحيحة لتهدئة الأجواء داخل أرضية الملعب وهذا الأمر مهم.

وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "نمتلك حكام على أعلي مستوي، ولكن الظروف في مصر صعبة، بسبب كمية الضغوطات على الحكام".

وأضاف عصام عبدالفتاح: "من العيب أن نختار خبير تحكيمي أجنبي، لم يتولي أي منصب في بلده، ولن أعود مرة أخري الى لجنة التحكيم المصرية مرة أخري".

واختتم: "لو أنا مسؤول في الدولة لابد أن يتم محاسبة هؤلاء الأشخاص الذين قاموا باختيار الخبير الأجنبي، البعيد كل البعد عن تطور التحكيم، ويجب اعطاء الفرصة لدي خبراء التحكيم المصري، واختيار مستشارين لتواجد عنصر مصري يساعد المنظومة".

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