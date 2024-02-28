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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وسام أبوعلي مكسب كبير للأحمر

ناقد رياضي: أفشة قدّم مستوى جيدًا ولابد من مشاركته أساسيًا بمباريات الأهلي

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن نادي بلدية المحلة واجه الأهلي بدون خط دفاع أو حارس مرمى، وحدثت كوارث عديدة من جانب الإدارة الفنية للفريق طوال اللقاء، ولذلك استقبلت شباكه خمسة أهداف.

 

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "محمد مجدي أفشة قدم مستوى جيدًا مع الأهلي ولابد من مشاركته أساسيًا في مباريات الدوري، وهو بصمته واضحة في خط وسط الفريق، وسام أبوعلي مكسب كبير للأحمر، وأخيرًا الأهلي وجد ضالته".

 

واضاف: "المهاجم الأجنبي لابد أن يتألق ويحرز أهداف فور مشاركته في المباريات، وسام أبوعلي حصل على ثقة كبيرة ونال إشادة كبيرة بعد لقاء البلدية كما أن كولر منحه ركلة الجزاء لزيادة لاثقة بنفسه، وانتوني موديست بدأ يظهر بشكل جيد".

 

وأكمل: "كريم نيدفيد من العناصر الجيدة ومن مكاسب الأهلي فنيا، ورضا سليم لاعب سريع ومهاري ولو كان يلعب بجواره معلول من البداية كان سيفرق كثيرا، والاهلي لديه عناصر قوية في مركز الجناح وهناك لاعبين ستبحث عن فرصة مثل عبدالقادر".

 

وزاد: "كريم فؤاد لاعب جيد وظهر بمستوى طيب في غياب بيرسي تاو، وكولر قام بعمل تدوير كثير في الفريق لان مباريات الدوري تسمح بذلك، وبلدية المحلة كان بعيد عن المستوى ومعظم لاعبي الأهلي قريبين في المستوى".

 

وأشار إلى أنه تعاطف مع دموع طاهر محمد طاهر، لأنه يحب اللاعب الذي يريد المشاركة في المباريات ولديه الحمية من أجل اللعب، خصوصا أن هناك لاعبين لا يفرق معها المشاركة وتجلس على مقاعد البدلاء بدون رغبة في اللعب، مشددًا على أن كهربا لن يعود بسهولة إلى المستطيل الأخضر، خصوصا بعدما تألق وسام أبوعلي ورغبته في مشاركة أنتوني موديست لأنه كان وراء التعاقد معه.

 

وأتم: "كان من الصعب على سيراميكا التخلي عن محمد بسام لصالح الأهلي، ومن حق كل نادٍ البحث عن حقوقه، وقد يكون الأهلي قرر استعادة لاعبيه بسبب هذا الموقف".

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