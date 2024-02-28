عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد بيبو: أكرم توفيق لم يطلب الرحيل عن الأهلي مطلقا

صدى البلد

أكد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن أكرم توفيق لاعب الفريق من العناصر المؤثرة للفريق بصفة دائمة في المباريات وشارك مع الفريق في عدة مواجهات منذ بداية الموسم، وهناك البعض يردد أخبارا خاطئة، مشيرًا إلى أنه يفاجأ ببعض الأمور التي يسمع عنها لأول مرة من خلال الاعلام، مشددًا على انه لم يطلب الرحيل مطلقا كما يتردد.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "لا يوجد أي كلام عن رحيل أكرم توفيق، ونسمع أقاويل وأخبار خاطئة عن رغبة لاعبين في الرحيل لمجرد عدم المشاركة في مباراة، وهذا أمر غير صحيح، لأن اللاعبين تلعب في النادي الأهلي والمنافسة موجودة وبقوة بين اللاعبين".

 

وأضاف: "محمود كهربا لاعب مميز ومحترم وكان موجود اليوم مع الفريق، وغير صحيح ما يتردد عن استبعاده من الفريق، وهو نجم كبير ومؤثر مع الأهلي، ونحن نحتاجه ومن الوارد وجوده في المباراة المقبلة، وهذه هي كرة القدم".

 

وأكمل: "وسام أبوعلي أو أي لاعب داخل الأهلي يكون مجتهد لأنها منظومة مرتبة ومحترمة، وهناك جماهير غفيرة تجعل أي لاعب سعيد بالتواجد داخله، والجهاز الفني والإداري يساعدان النجوم على التألق، ووسام أبوعلي تأقلم مع زملائه ويتحدث معهم بشكل مستمر، وأنتوني موديست أيضا أصبح يتحدث بالعربي أيضا بسبب تأقلمه وتجانسه مع زملائه في الفريق، ونتمنى التوفيق لهم في المرحلة المقبلة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

حقي أقدم بلاغ في عادل إمام..دفاع المتهمين في سرقة مريهان حسين يكشف تفاصيل مثيرة

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

وزير المالية: إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد على التسويات عبر عملات البريكس المحلية

الجمعة 30 درجة.. مفاجآت في حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

زيلينسكي في موقف حرج.. روسيا تكشف وضع القوات الأوكرانية على خط المواجهة

الوسطاء بين حماس وإسرائيل يؤكدون: توقيع اتفاق التبادل قبل 10 مارس

العملات تستقر في بداية تعاملات اليوم 28-2-2024

فرض نفسه على كولر.. مهيب عبد الهادي يشيد بموقف كهربا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمين نفسك من الخطف؟

شاهد.. ديناصورات ترقص على أغنية شعبية| ما القصة؟

سيدة أمريكية تثير الجدل بحجم لسانها وتدخل موسوعة جينيس

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ