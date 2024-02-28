خالد بيبو: أكرم توفيق لم يطلب الرحيل عن الأهلي مطلقا

أكد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن أكرم توفيق لاعب الفريق من العناصر المؤثرة للفريق بصفة دائمة في المباريات وشارك مع الفريق في عدة مواجهات منذ بداية الموسم، وهناك البعض يردد أخبارا خاطئة، مشيرًا إلى أنه يفاجأ ببعض الأمور التي يسمع عنها لأول مرة من خلال الاعلام، مشددًا على انه لم يطلب الرحيل مطلقا كما يتردد.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "لا يوجد أي كلام عن رحيل أكرم توفيق، ونسمع أقاويل وأخبار خاطئة عن رغبة لاعبين في الرحيل لمجرد عدم المشاركة في مباراة، وهذا أمر غير صحيح، لأن اللاعبين تلعب في النادي الأهلي والمنافسة موجودة وبقوة بين اللاعبين".

وأضاف: "محمود كهربا لاعب مميز ومحترم وكان موجود اليوم مع الفريق، وغير صحيح ما يتردد عن استبعاده من الفريق، وهو نجم كبير ومؤثر مع الأهلي، ونحن نحتاجه ومن الوارد وجوده في المباراة المقبلة، وهذه هي كرة القدم".

وأكمل: "وسام أبوعلي أو أي لاعب داخل الأهلي يكون مجتهد لأنها منظومة مرتبة ومحترمة، وهناك جماهير غفيرة تجعل أي لاعب سعيد بالتواجد داخله، والجهاز الفني والإداري يساعدان النجوم على التألق، ووسام أبوعلي تأقلم مع زملائه ويتحدث معهم بشكل مستمر، وأنتوني موديست أيضا أصبح يتحدث بالعربي أيضا بسبب تأقلمه وتجانسه مع زملائه في الفريق، ونتمنى التوفيق لهم في المرحلة المقبلة".