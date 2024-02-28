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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: أرفض إسناد نهائي الكأس لحكم مصري

صدى البلد

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض لن يتم التسرع في الحكم على عمله حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك (حالة) تبشر بإمكانية العودة بقوة خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "جوميز صنع حالة جيدة وهناك حماس داخل فريق الزمالك، ونريد تقديم مستوى كروي جيد مع اللاعبين الجدد الذين يتطلعون لإثبات ذاتهم خلال المرحلة المقبلة، مع الدفعة الجماهيرية واستقرار مجلس الإدارة سيكون الأداء جيد".

وأضاف: "مارسيل كولر لم يضف للنادي الأهلي أي شئ، نظرًا لقوة النادي المادية التي تفوق كل الأندية داخل مصر، فأن أي مدرب قادر على النجاح داخل القلعة الحمراء، والطبيعي أن يحصد الأهلي العديد من البطولات، ومحمد هاني من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن داخل مصر، ومحمد عبدالمنعم في أخر مباريات الفريق يقدم مستوى (قليل) للغاية".

وواصل: "كان هناك حالة توفيق غير طبيعية للأهلي أمام ميدياما الغاني، والمنافس أضاع فرص كثيرة وكان هناك ركلة جزاء لميدياما، هناك تراجع في مستوى بعض اللاعبين، لكن عبدالمنعم لاعب جيد ونبحث دائما عن الكمال".

وزاد: "لدينا حكام مميزين في مصر، ولكنهم منحازين لـ الأهلي في بعض المباريات، ولا أعلم ما المانع في جلب حكام أجانب، ولا زلت اتذكر موقف الاستعانة بـ قدري عبدالعظيم في مباراة الأهلي والزمالك سنة 96، ولذلك ارفض تعيين تحكيم مصري لمباراة نهائي كأس مصر، وهناك حالة غضب من الجمهور الزمالكاوي ضد الحكام المصريين لذلك يجب الاستعانة بحكم أجنبي".

وأوضح: "لا يوجد لدينا ثقة كاملة في التحكيم المصري خلال نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، وهناك مجاملات كثيرة حدثت للأحمر منها بطولة السوبر المصري الأخيرة في الإمارات، ولا يجب اسناد المباراة لـ البنا أو أمين عمر أو ابراهيم نور الدين، يجب وجود حكم اجنبي، لأنه لا يوجد حكم مصري مميز".

وأشار إلى أن أحمد حمدي وناصر ماهر من أفضل صفقات الزمالك، كما أتوقع أن يكون زياد كمال ومحمد شحاتة من اللاعبين المفيدين ايضًا للفريق مستقبلا، ولدي قناعة كبيرة بقدرة عبدالله السعيد على أن يقدم مستوى أقوى وهو خارج التقييم.

وأتم: "عبدالله السعيد وأحمد حمدي هم الأفضل في صفقات الزمالك، وموتيابا يحتاج لوقت من أجل التألق مع الفريق".

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