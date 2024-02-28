انخفاض معدل التضخم|الاقتصاد الكندي يواجه خطر الانزلاق إلى مزيد من الاضطرابات

يواجه الاقتصاد الكندي خطر الانزلاق إلى مزيد من الاضطرابات، حيث انخفض معدل التضخم إلى أقل من 3 في المائة - أعلى من النطاق المستهدف لبنك كندا - ورغم ذلك، يبدو أن خفض معدل التضخم بقية الطريق إلى 2 في المائة يعتبر أمرا صعبا، وهذا يبشر بوجود معدلات أعلى لفترة أطول قد تؤدي إلى توقف إيرادات الأعمال وزيادة حالات الإفلاس، مما يقلل من ثقة المستهلكين والشركات في أعمالهم.

وفي توقعات مجلس المؤتمر الحالي لكندا، يُتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في وقت لاحق من هذا العام مع بدء تخفيض أسعار الفائدة.. ومع توقف النمو الاقتصادي منذ بداية عام 2023، هناك خطر كبير من حدوث تصحيح تصاعدي أكثر حدة.

وواجه التضخم معظم الاقتصادات المتقدمة، حيث بلغ ذروته في يونيو من عام 2022 في الولايات المتحدة وكندا، وفي أكتوبر في بريطانيا ومعظم أوروبا.. وعانى التضخم من انخفاض حاد خلال معظم عام 2023، مع تراجع تدريجي لآثار مشاكل سلاسل التوريد وزيادة أسعار السلع الأساسية، ومع ذلك، قد شوهد تباطؤ واضح في نزول معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

وبالرغم من استمرار التضخم فوق 3 في المائة في الولايات المتحدة منذ يونيو من العام الماضي، وانخفاض معدل التضخم في كندا إلى أقل من ذلك في يناير، فإن هذا يتماشى أيضًا مع ما كان عليه الوضع في ربيع عام 2023.. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال توقعات التضخم العالية قائمة، مما يضع بنك كندا في موقف متشدد ويشير إلى فترة ممتدة من زيادة أسعار الفائدة.

ويعتبر التضخم، جنبًا إلى جنب مع الارتفاع الكبير في تكاليف تمويل الديون، ضربة للمستهلكين، وقد تكون أكثر قسوة مما يبدو، فقد شهد الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي توقفًا منذ الربع الثاني من عام 2023، وعلى الرغم من أن هذا الأداء الثابت كان يدعمه ارتفاع غير عادي في النمو السكاني.

كما تشير تقديرات مجلس الأعمال التجاري إلى أن الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي للفرد قد تراجع بنسبة 0.7 في المائة في العام الماضي، ويُتوقع أن يرتفع هذا التراجع إلى 1.6 في المائة في عام 2024 نظرًا للبداية الضعيفة لهذا العام.. وهذا التراجع أضعف بكثير مما شهده خلال أزمة عام 2008-2009، ويتوافق أكثر مع ركود الفترة 1991-1992، الذي تسبب فيه تشديد السياسة النقدية للتصدي للتضخم.

وعلى الرغم من استمرار النمو السكاني في الحفاظ على الاقتصاد الاستهلاكي إيجابيًا هذا العام، فقد تدهورت بيئة الأعمال بشكل كبير، وأدى توقف إيرادات الأعمال وارتفاع تكاليف التمويل والأجور إلى توسيع الهوة مع استمرار نمو البطالة، كما أدى تراكم المخزونات المتضخمة إلى تأثير سلبي على الشركات.

هذه الظروف الصعبة قد تؤدي إلى انخفاض الأرباح، وتظهر بيانات الإحصاء الكندية أن أرباح الشركات انخفضت بنسبة تقريبية نصفها إلى 167 مليار دولار فقط في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بمتوسط 324 مليار دولار في عام 2022.. هذا يؤثر على جدوى الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.. وارتفعت حالات الإفلاس، التي كانت في ازدياد خلال المرشح الماضية، بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة من عام 2023.

ومع استمرار الاقتصاد على حافة الهاوية، يبدو أن الطريق إلى الهبوط الناعم يتوقف على معالجة التضخم وإعادة تعزيز الثقة والإنفاق.. ومع ذلك، فإن فشل تحقيق هذه النتائج قد يؤدي إلى كارثة تغمر الاقتصاد الضعيف بمزيد من الاضطرابات.