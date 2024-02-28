حدث ليلا.. الخط الثالث للمترو يعلن تغيير مواعيد العمل.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين ومخيمها.. خماسية هالاند وتطورات إصابة عبدالمنعم

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أمشير يُطلق عواصفه.. الأرصاد تحذر من مخاطر الطقس

بدءًا من اليوم.. الخط الثالث للمترو يعلن تغيير مواعيد العمل لفترة مؤقتة

بولاق أبرزها|سكان 5 مناطق بالقاهرة لهم الأفضلية للالتحاق بوظائف مترو الخط الثالث

دفاع المتهمين بسرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين: لا يوجد شاهد إثبات واحد

بعد الإصابة.. تعرف على موقف محمد عبدالمنعم من قمة الأهلي والزمالك

شاهد.. خماسية هالاند في تأهل السيتي لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين قبل رمضان.. تجارة الجملة يكشف التفاصيل

منافسة شرسة.. بايدن وترامب يفوزان بالانتخابات التمهيدية في ميشيجان|تفاصيل

أطلقت في البحر الأحمر.. أمريكا تسقط 5 طائرات مسيرة حوثية

صفارات الإنذار تدوي.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين ومخيمها| فيديو