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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. الخط الثالث للمترو يعلن تغيير مواعيد العمل.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين ومخيمها.. خماسية هالاند وتطورات إصابة عبدالمنعم

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الاربعاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أمشير يُطلق عواصفه.. الأرصاد تحذر من مخاطر الطقس

بدءًا من اليوم.. الخط الثالث للمترو يعلن تغيير مواعيد العمل لفترة مؤقتة

بولاق أبرزها|سكان 5 مناطق بالقاهرة لهم الأفضلية للالتحاق بوظائف مترو الخط الثالث

دفاع المتهمين بسرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين: لا يوجد شاهد إثبات واحد

بعد الإصابة.. تعرف على موقف محمد عبدالمنعم من قمة الأهلي والزمالك

شاهد.. خماسية هالاند في تأهل السيتي لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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