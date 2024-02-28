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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخيال يصبح حقيقة|سيارة طائرة قريبًا في الأسواق.. لن تصدق سعرها

السيارة ألِف
السيارة ألِف

شاركت سيارة "ألِف" الطائرة في المعرض التكنولوجي لـ Mobile World Conference في برشلونة.
 

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نموذج أولي لمركبة طائرة

والسيارة ألِف هي نموذج أولي لمركبة طائرة، طورتها شركة في كاليفورنيا تحمل نفس الأسم، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وتسير السيارة ألِف على نفس الطرق الموجودة حاليًا، لكنها تستطيع الإقلاع والهبوط عموديًا، والطيران في الهواء.

وكأنها سيارة ألِف قادمة من أحد أفلام الخيال العلمي. قامت الشركة بتطوير نموذجين أوليين منها، يمكنها أن تستوعب شخصين.

 وهدف الشركة أن تصل مسافة القيادة فيها على الأرض إلى 320 كم، ونفس المسافة طيرانًا.
 

أل ف مركبة طائرة كاليفورنيا برشلونة يورونيوز

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