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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحذر مضاعفات وآثار جراحة البروستاتا ونصائح لتجنبها

البروستاتا
البروستاتا

جراحة البروستاتا، سواء كانت جراحة استئصال البروستاتا (الاستئصال الجراحي للغدة) أو جراحة إصلاح البروستاتا (مثل الإزالة الجراحية للأنسجة المصابة بسبب تضخم البروستاتا)، قد تكون مصحوبة بمضاعفات محتملة. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن العديد من هذه المضاعفات نادرة وتحدث في حالات قليلة فقط. إليك بعض المضاعفات المحتملة وبعض النصائح لتجنبها كشف عنها الدكتور عصام شلبي استشارى العقم فى تصريحات خاصة لصدى البلد.

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مضاعفات وآثار جراحة البروستاتا ونصائح لتجنبها

القضايا البولية: قد تشمل مضاعفات القضايا البولية اضطرابات التبول مثل صعوبة التبول أو التبول المتكرر أو الاحتباس البولي. لتجنب هذه المضاعفات، قم باتباع تعليمات الطبيب بعد الجراحة وتجنب الإجهاد الزائد والتعرض للبرد.

العدوى: قد تحدث عدوى في مكان الجراحة أو عدوى بولية. من النصائح لتجنب العدوى هي اتباع إرشادات النظافة الشخصية الجيدة، مثل غسل اليدين بانتظام وتجنب الإصابة بأي عدوى أخرى قبل الجراحة.

النزف: قد يحدث نزف بعد الجراحة، وخاصة في الأيام الأولى. يجب تجنب المجهود الشديد واتباع تعليمات الطبيب بشأن الراحة والعناية بالجرح للحد من خطر النزف.

الألم: يمكن أن يكون هناك ألم مؤقت بعد الجراحة. يعطي الطبيب تعليمات بشأن تناول الأدوية المسكنة للألم وطرق تقليل الألم وتخفيفه.

العجز الجنسي: قد يحدث العجز الجنسي بشكل مؤقت أو دائم بعد جراحة البروستاتا. يُنصح بالتحدث مع الطبيب حول هذه المسألة واستشارة أخصائي الصحة الجنسية لتلقي الدعم والمشورة المناسبة.

أهم نصيحة لتجنب المضاعفات هي اتباع تعليمات الطبيب بعد الجراحة والالتزام بالمواعيد المحددة للفحوصات والمتابعة. قد يوفر النظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين البدنية المنتظمة أيضًا فوائد إضافية للشفاء وتجنب المضاعفات، يجب استشارة الطبيب في حالة حدوث أي مضاعفات أو أعراض غير طبيعية بعد الجراحة.

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