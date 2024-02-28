فرض نفسه على كولر.. مهيب عبد الهادي يشيد بموقف كهربا

علق الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، على موقف كهربا في لقاء بلدية المحلة بالأمس أمام الأهلي.

وقال خلال برنامجه: “كهربا فرض نفسه بذكائه وخبرته على كولر بحضور لقاء بلدية المحلة، واتغير كثيراً كان عصبي وسريع الغضب”.

وحقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على بلدية المحلة بخمسة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

وتأهل النادي الأهلي لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد أن قدم له يانج أفريكانز هدية له بالفوز على شباب بلوزداد الجزائري برباعية نظيفة، السبت، ليتأهل الفريقان للدور المقبل ويعتبر لقائهم الأخير لتحديد أول وثاني المجموعة الرابعة.