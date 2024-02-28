رئيس مدينة غارب يتفقد استكمال رصف شوارع عمارات الـ168.. تفاصيل

تفقد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، صباح اليوم استكمال أعمال رصف شوارع عمارات الـ168 بمنطقة الصحراوية. وأكد خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية لرصف الطرق، وإصلاح وترميم الأسفلت في شارع الميناء وشارع قناة السويس وذلك في إطار جهود تحسين البنية التحتية وتطوير الشوارع والمناطق الحيوية.

وفي سياق متصل، تفقد اللواء نديم أيضاً استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة وإحلال وتجديد الأرصفة، إضافة إلى إنشاء ساحات انتظار للسيارات بشارعي المجلس المحلي وجمال عبدالناصر.

يأتي هذا الجهد في إطار التزام السلطات المحلية بتحسين البنية التحتية وتطوير المناطق الحيوية لتوفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين، وتعزيز الحركة المرورية والنقل العام في المدينة.