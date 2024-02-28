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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة غارب يتفقد استكمال رصف شوارع عمارات الـ168.. تفاصيل

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 تفقد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، صباح اليوم استكمال أعمال رصف شوارع عمارات الـ168 بمنطقة الصحراوية. وأكد خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية لرصف الطرق، وإصلاح وترميم الأسفلت في شارع الميناء وشارع قناة السويس وذلك في إطار جهود تحسين البنية التحتية وتطوير الشوارع والمناطق الحيوية.

وفي سياق متصل، تفقد اللواء نديم أيضاً استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة وإحلال وتجديد الأرصفة، إضافة إلى إنشاء ساحات انتظار للسيارات بشارعي المجلس المحلي وجمال عبدالناصر.

يأتي هذا الجهد في إطار التزام السلطات المحلية بتحسين البنية التحتية وتطوير المناطق الحيوية لتوفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين، وتعزيز الحركة المرورية والنقل العام في المدينة.

رئيس غارب رصف الشوارع تطوير البنية التحتية شارع الميناء شارع قناة السويس تحسين الأرصفة إحلال وتجديد ساحات انتظار للسيارات اللواء ممدوح نديم جمال عبدالناصر المجلس المحلي

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