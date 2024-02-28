البيطريين.. قرار عاجل من اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين 2024، برئاسة الدكتور ناجي علي سلام، وقف سداد الاشتراكات السنوية عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني (فوري . مصاري . نقابتي . وغيرها) اعتبارا من اليوم، الأربعاء 28 فبراير، وحتى 5 مارس 2024، على أن يستمر سداد الاشتراكات عن طريق النقابة العامة فقط خلال هذه الفترة.

وطالبت اللجنة، رؤساء النقابات الفرعية بإرسال مندوبيهم لسداد ما تم تحصيله من اشتراكات لأعضائها واستلام الإيصال اللازم لكل طبيب قبل الأول من مارس حتى تتمكن اللجنة من تسجيلها في الكشوف الانتخابية، علما بأن النقابة مفتوحة يومي الجمعة والسبت القادمين.

كما قررت اللجنة تحصيل الاشتراكات يوم 6 مارس 2024، (يوم الانتخابات) عن طريق مندوب من فوري في كل لجنة أو مندوب من النقابة العامة بالإيصال اللازم.