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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو الإسكان يتابعون مشروعات مدينة بورسعيد الجديدة "سلام" تمهيداً لافتتاحها

مشروعات وزارة الإسكان
مشروعات وزارة الإسكان

 ‏قام المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، المشرف على أعمال المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و المهندس هيثم الشمندي، معاون نائب رئيس الهيئة بزيارة لمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة تمهيداً لافتتاحها، وذلك بحضور المهندس طارق جمال الدين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة " سلام "، ومديري الإدارات بالجهاز، ومسئولي المشروعات.

 

وخلال الزيارة، تم عرض موقف المشروعات الجارية بالمدينة، ومقومات التنمية بها وبالمناطق المحيطة من مزارع سمكية، ومنطقة اقتصادية لهيئة قناة السويس، وبعض معوقات التنفيذ .

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كما استعرض مسئولو الإسكان موقف محطة تحلية مياه البحر، وأعمال عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، والمباني الخدمية، والجامعة التكنولوجية، والجامعة الأهلية، ومحطة محولات الكهرباء استعداداً للافتتاحات.

 

ثم قام المهندس أشرف فتحى، ومرافقوه، بتفقد محطة تحلية مياه البحر بالمدينة بطاقة إنتاجية 150 ألف م3/يوم، وهي أكبر محطة تحلية على مستوى الجمهورية، وهي الوحيدة التي تعمل بنظام الU F  وحدة التنقية الفائقة.

 

 كما تفقد مسئولو الإسكان، محطة المحولات الرئيسية للكهرباء بالمدينة، وأيضاً تم المرور على عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " لمتابعة أعمال المرافق بمواقع العمارات، والتي تضم 217 عمارة بها  4340 وحدة سكنية،  والمباني الخدمية بمنطقة خدمات المبادرة، والتي تم الانتهاء من تنفيذها، كما تم أيضا المرور على الجامعة التكنولوجية والجامعة الأهلية بالمدينة.

 

وأوضح رئيس جهاز مدينة بور سعيد الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية، لبدء تسليم الوحدات للسكان في أقرب وقت ممكن، وتشغيل الخدمات.

و فى ختام الزيارة، أشاد المهندس أشرف فتحى، بالمجهود المبذول من الجهاز موجهاً بسرعة إنجاز كافة الأعمال بالمدينة تمهيداً للافتتاحات القادمة، وتكثيف معدلات التنفيذ لسرعة الانتهاء من الأعمال.

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