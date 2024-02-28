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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تمهيدا لزيارة بوتين.. لافروف يزور تركيا يومي الجمعة والسبت

لافروف
لافروف

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية، سيرجي لافروف، سيزور تركيا يومي الجمعة والسبت، بينما يستعد البلدان لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت زاخاروفا إن لافروف سيحضر منتدى وسيجري محادثات مع نظيره التركي.

وتستعد كلا من روسيا وتركيا لزيارة بوتين التي قال الكرملين إنها ستجري هذا الأسبوع بعد الانتخابات الرئاسية الروسية في منتصف مارس.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن جدول أعمال الرئيسين الروسي والتركي مزدحم، وهو ما لا يسمح بعقد اللقاء قبل الانتخابات.

ومن جانب آخر كشفت إدارة الاتصالات في الرئاسة التركية أمس الثلاثاء، عبر منصة "اكس X"، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الروسي وأن الاتصال الهاتفي تضمن تهنئة بوتين لأردوغان بمناسبة عيد ميلاده وشكره على إسهاماته في تطور العلاقات التركية الروسية في إطار ودي؛ بحسب جريدة "زمان" التركية

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا في 15-17 مارس، وكذلك الانتخابات البلدية في تركيا في 31 مارس.

وجدير بالذكر أن وسائل الإعلام تداولت أنباء عن زيارة بوتين لتركيا في 12 فبراير، غير أن الززيارة لم تتم.
وكانت آخر زيارة رسمية يجريها بوتين إلى تركيا في 8 يناير 2020، وسبقها زيارة أجريت 3 أبريل 2018.

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