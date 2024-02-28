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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ميريهان حسين تتألق في أحداث ظهور بلوك جديد.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة ميريهان حسين فيديو جديد لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

 

وظهرت ميريهان في الفيديو بإطلالة متميزة، وتسريحه شعر جديدة، ومعتمدة علي الميكب الهادي الذي ابرز جمال وجهه.

تصدرت الفنانة ميرهان حسين محركات البحث جوجل، بعد تداول أنباء عن انفصالها عن خطيبها وارتباط الفنانة شيرين عبد الوهاب بخطيب مريهان السابق .

قالت ميرهان حسين خلال لقاء صحفي: إنها تمت خطبتها من سنة ولم تعلن عن ذلك على السوشيال ميديا وأن المحيطين بها في الوسط الفني على علم بذلك وانها كانت تنوي الإعلان عند إتمام الزواج ولكن النصيب حال دون ذلك .

 

 

وتحدثت ميرهان حسين، عن تفاصيل فسخ خطبتها، قائلة “أنا زي أي بنت كنت مخطوبة من سنة وفرحي كان في شهر فبراير اللي جاي، وأنا مش بحب أعلن كل حاجة في حياتي الشخصية، وأنا كنت مقررة إني هعلن في كتبت الكتاب، والفرح ولكن اللي شغالين معايا في الوسط الفني عارفين الموضوع”.

 

 

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