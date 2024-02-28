بصيرة تنظم فعاليات توعوية نوعية بأسبوع القاهرة الثاني للتصميم

أعلنت مؤسسة “بصيرة” لرعاية ذوي الإعاقات البصرية أنها وفى إطار فعاليات حملتها السنوية الخامسة “فبراير شهر التوعية بضعاف البصر” 2024، وبالتعاون مع Designability مركز التصميم المتخصص فى إنشاء حلول إمكانية الوصول للاشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، تنظم هذا العام فعاليات توعوية نوعية ضمن أسبوع القاهرة للتصميم الثانى الذي انطلق فى الخامس والعشرين من فبراير ويستمر حتى الثاني من مارس القادم.



وأكدت الخبيرة فى مجال الإعاقة البصرية دعاء مبروك، عضو المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة، أن فعاليات التوعية بضعف البصر، والتى تقام ضمن أسبوع القاهرة للتصميم، تشمل فعاليات فنية نوعية هدفها استثمار حدث جماهيري هام، وهو أسبوع القاهرة، للتصميم لتوصيل رسائل توعوية نوعية هامة عديدة، من بينها ترسيخ حق الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية فى الدمج فى المجتمع وتعريف الرأي العام بالحقائق العلمية المتصلة بضعف البصر بطريقة فنية مبسطة من خلال عرض كيف يكون المنزل مهيئا للأشخاص ذوي الاحتياجات البصرية، بالإضافة لتصميم بوسترات توضح بشكل شارح ومبسط بعض أمراض العيون وكيف يرى صاحبها، بالإضافة إلى فعالية ارتداء الزائرين النظارات التى من خلالها يرى الزائر بنفس الطريقة التى يرى بها ضعيف البصر الواقع من حوله، وتتنوع هذه النظارات والطريقة التى يشاهد بها مرتدوها الواقع بحسب كل مرض.

وقالت إن فعاليات رفع الوعي بالاعاقات البصرية خلال أسبوع القاهرة للتصميم فى نسخته الثانية سوف تتضمن أيضا رفع وعي المصممين المشاركين بأهمية أن تكون تصميماتهم متاحة لضعاف البصر ومحفزة لهم وتحمل رسائل توعية بقضاياهم، فضلا عن أهمية رفع وعى الجمهور المشارك فى الحدث بأمراض العيون بشكل عام وتنوعها.

وأوضحت “مبروك” أن مشاركة بصيرة فى أسبوع القاهرة للتصميم تشمل أيضا عرض فنى للوحات أنجزها عدد من أبناء بصيرة من ضعاف البصر كتأكيد على قدرتهم على الإبداع وكإحدى آليات اكتشاف وتنمية مواهبهم الفنية.

واختتمت أن فعاليات بصيرة داخل أسبوع القاهرة للتصميم لاقت حفاوة بالغة من المصممين المشاركين، وإبهارا من جانب الجمهور المشارك.

يذكر أن أسبوع القاهرة للتصميم منصة التصميم الرائدة في مصر، الذي يعد بمثابة مركز محوري للمبدعين ونجوم الصناعة للالتقاء وتحفيز نمو صناعة التصميم المصرية لاكتشاف مزيج من الثقافات والابتكار، من خلال مجموعة مختارة من الأحداث والتجارب الغامرة والمعارض الديناميكية.

وانطلقت النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للتصميم-أكبر حدث للتصميم والصناعات الإبداعية في مصر- خلال الفترة من 23 فبراير وتستمر حتى 2 مارس، بمشاركة عدد كبير من خبراء التصميم، ومحبي الفن والعقول المبدعة في مجالات مختلفة.

وتبرز النسخة الجديدة من الحدث، التراث المعماري للقاهرة من خلال مجموعة من المعارض والحلقات النقاشية والفعاليات التي تركز على الصناعات الإبداعية بحضور مصممين محليين ودوليين.