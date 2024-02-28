الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، الحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف".

وأعرب السيسي ، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة ، عن سعادته بوجوده في الاحتفالية .. قائلا : "إن هذه الاحتفالية فرصة لتدبر عظمة الله وقدرته في خلقه، والثمن الذي يجب تقديمه شكر وتقدير ، كما أنها فرصة للتفكير فيما يجب أن نفعله حتى لو كانت ظروفنا بسيطة".

ضرورة التلاحم

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة التلاحم بين الجميع..قائلا :"يجب أن تكون قلوبنا على قلوب البعض ، وأن نساعد بعضنا البعض ، ونقف حتى لو بكلمة مع كل ما نراه ونسهم بكل فعل وكلام وحتى الموارد".