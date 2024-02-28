الجامعة العربية تحث الدول الأعضاء على سداد مساهماتها في صندوق التنمية الصحية

حثت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة ،الدول الأعضاء على سداد مساهماتها والمتأخرات للصندوق العربي للتنمية الصحية التابع لمجلس وزراء الصحة العرب حتى يتمكن من تقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تحتاج إلى المساعدات الطارئة.

جاء ذلك في كلمة السفيرة أبو غزالة التي وجهتها للاجتماع ال 14 اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب التي انطلقت أعماله اليوم /الأربعاء/بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. برئاسة الأردن ويستمر على مدى يومين ،للإعداد للدورة العادية (60) لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي المقرر انعقادهما يومي17-18 أبريل المقبل بجمهورية العراق.

وأكدت السفيرة أبو غزالة،أهمية الإعداد الجيد للدورة الوزارية للمجلس نظرا للتداعيات الصحية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتناقش اللجنة ،على مدى يومين ،تقريرا حول الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتجارب الناجحة للدول العربية الأعضاء في المجالات الصحية، وإعادة تفعيل اللجنة العربية للرعاية الصحية الأولية، ونتائج اجتماع اللجنة العربية الصحية للطوارئ في ضوء المستجدات الإنسانية والاغاثية الملحة للدول العربية، وتوصيات اللجنة الاستشارية العربية للتمريض والقبالة، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن.

كما تناقش اللجنة موضوعات هامة أخرى منها جائزة الطبيب العربي، واجتماع الهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء، والاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2024، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب امام الجمعية العامة للصحة العالمية بجنيف/ مايو 2024، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والاطلاع على تقارير: المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

كما تناقش اللجنة المواضيع المقدمة من الدول العربية وهى: جمهورية مصر العربية بشأن " تعزيز استخدام نهج اقتصاديات الصحة لتحديد الأولويات الصحية الأساسية"، والمملكة الاردنية الهاشمية حول " استحداث لجنة عربية للصحة المدرسية"، و" نظام الطبيب الزائر بين الدول العربية ونظام التبادل التدريبي للكوادر بين الدول العربية"، "وتطوير تشريع عربي بشأن تنظيم الرعاية الصحية للنزلاء في السجون وحماية حقوقهم الصحية وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة بين الدول العربية فيما يتعلق بصحة النزلاء"، وكذلك الموضوعات المقدمة من المملكة المغربية "مشروع برنامج في مجال الصحة الإنجابية"، و"مشروع رقمي تطبيقي لدعم التواصل في مجال الصحة الإنجابية"، والمملكة العربية السعودية حول " صمود نظم الرعاية الصحية في حالات الأزمات لضمان وصول الرعاية الصحية"والاع والتحضير للمؤتمر الوزاري الرابع لمقاومة مضادات الميكروبات بالرياض فى شهر نوفمبر 2024.