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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ناجي سعد يكشف لصدى البلد تفاصيل مشاركته في دراما رمضان 2024

صدى البلد

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي، في نسخته 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، الفنان ناجي سعد، ومنحه جائزة "فريد المزاوي

كشف الفنان ناجي سعد لصدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي عن أعماله القادمة وعبر عن حماسه بمشاركته في الموسم الرمضاني 2024 كا ضيف شرف  في مسلسل عتبات البهجة بدور تاجر نحاس، وكضيف شرف في مسلسل بيت الرفاعي  بدور نزيل مسن في دار المسنين  . و مسلسل كتالوج كا ضيف شرف بدور ناشر روايات.

       

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، وأحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف بيتر ميمي، سينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى.
 

مسلسل عتبات البهجة" معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي

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