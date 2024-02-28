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محافظات

برلمانية عن احتفالية قادرون باختلاف: الرئيس يشعر بذوي الهمم ودائما يجبر خواطرهم

صدى البلد

أشادت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب بإحتفالية قادرون بإختلاف ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي البارز في دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة قائلة لابد من تقديم الشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدوره البارز في دعم ذوي الإعاقة في مختلف المجالات والقطاعات وخاصة ان الرئيس السيسي هو من أطلق إشارة إحتفالية قادرون بإختلاف وصاحب الفضل في ذلك وإتخذ من تلك المناسبة السنوية بشارة الي ذوي الإعاقة وإعلان العديد من الهدايا لهم.

وأضافت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب ان ان توجيه الرئيس السيسي اليوم خلال إحتفالية قادرون بإختلاف بدعم صندوق قادون بإختلاف بمبلغ 10 مليار جنية انما هو دليل قوي جدا علي إحساس الرئيس بأبنائه من ذوي الإعاقة وحرصة الشديد علي توفير حياة كريمة لجموع المواطنين بصفة عامة ولذوي الإعاقة بصفة خاصة.

نائب: دعم صندوق قادرون بإختلاف بـ10 مليارات جنيه اهتمام غير مسبوق بذوي الهمم

وأشارت عضو مجلس النواب الي ان حديث الرئيس السيسي اليوم وتوجيهه للحكومة بتوفير فرص عمل ودعم ذوي الهمم، وزيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوي الهمم،وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي انما هو أكبر دليل ان الرئيس السيسي يهتم إهتماما شخصيا بفئة ذوي الإعاقة كما ان ذوي الإعاقة يعيشون فترة من ازهي الفترات منذ تولي الرئيس السيسي مقارنة بما مضي.

وفي النهاية أكدت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب علي ان مصارحة الرئيس السيسي والحديث عن القضية الفلسطينية والتأكيد علي أن مصر لم تغلق أبدًا معبر رفح طوال الأشهر الماضية وخاصة تلك المناسبة انما هو دليل علي ان الدولة المصرية لن تترك القضية الفلسطينية ابدا ولن تسمح بتهجير ابناء الشعب الفلسطيني من ارضه.

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