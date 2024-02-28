12 رسالة مهمة من الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف

سلطت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري الضوء على أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال احتفالية قادرون باختلاف.

وألقى الرئي السيسي، اليوم الأربعاء، كلمة خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، التي أقيمت في مركز المنارة، جاء فيها:

وجهت الحكومة، باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم، والبناء على النجاحات، التي تحققت على مدار الأعوام السابقة وعلى رأسها زيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوي الهمم والاستمرار فى إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي واستمرار عمليات توظيفهم في الجهات الحكومية، بما فى ذلك الوظائف القيادية، فضلا عن صدور القانون الخاص بدعم صندوق "قادرون باختلاف".

ونستعرض لكم أهم وأبرز هذه الرسائل في الإنفو التالي؛