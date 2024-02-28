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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم قياسي جديد لمتوسط هطول الأمطار في السعودية

أمطار السعودية
أمطار السعودية

سجلت السعودية متوسط سقوط أمطار قياسي في العام الماضي 2023، وفق ما ذكرت صحيفة “الرياض” السعودية.

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن متوسط هطول الأمطار في مناطق المملكة المختلفة، في عام 2023م.

وسجّلت الملكة مستوى قياسيا بلغ نحو (106) ملم بزيادة كبيرة عن أعلى متوسط تم رصده خلال 2022م، والذي بلغ نحو (91) ملم وكذلك ما تم رصده خلال (40) عامًا، والمقدر بـ (103) ملم.

وحول نتائج التقرير الهيدروجيولوجي لآبار المراقبة في المملكة لعام 2023م، مقارنةً بالفترات السابقة منذ عام 1973 وحتى 2023م، تُبينِ انخفاض ملحوظ في مستويات المياه الجوفية في بعض الطبقات الرئيسية وصل إلى (183) مترًا، وأن هذا الانخفاض يعزى إلى استزاف كبير في المياه الجوفية من النشاط الزراعي، وإذا استمر انخفاض مستويات المياه في آبار المراقبة فسيكون له آثار سلبية على المخزون المائي وجودة المياه مستقبلا .

متوسط سقوط أمطار قياسي العام الماضي 2023

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