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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة صناعة الأخشاب والأثاث توقع بروتوكول مع كلية الفنون بجامعة الابتكار

صناعة الاخشاب
صناعة الاخشاب

وقعت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بروتوكول تعاون مع كلية الفنون جامعة الإبتكار، بهدف تبادل الخبرات بين الخبراء لدى الشركات الصناعية وهيئة التدريس فى جامعة الإبتكار، فضلا عن التوسع فى الجانب العملى عبر الشركات الصناعية، وتقليل الفجوة بين البحث العلمى ومتطلبات الشركات الصناعية. 

وبحسب بيان الغرفة اليوم،  يأتي ذلك في إطار دعم غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث لقطاع الاثاث فى مصر، وتشجيع جميع الأنشطة ذات القيمة المضافة للإقتصاد الوطنى وحرصها الشديد على تحويل جميع اهداف التنمية إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، والعمل على إقامة ندوات ومعارض وورش عمل، وكذلك مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون، على مدار العام تركز على تحقيق أهداف التنمية فى قطاع الأخشاب والأثاث فى مصر. 

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في سياق متصل، تشارك غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بالتعاون مع  المجلس التصديري للأثاث في الدوره الثانية لـ"اسبوع القاهرة للتصميم" Cairo Design Week والمقام خلال الفترة من ٢٣ فبراير الي ٢ مارس والذي امتلأت أجواء القاهره القديمة ومنطقه وسط البلد ومصر الجديدة وغيرها بلمسات مستوحاة من التاريخ ومتماشية مع احدث صيحات التصميم سواء في تصميمات الاثاث و الاكسسوارات والديكورات وغيرها

وذكر بيان الغرفة ان هذه المشاركة تأتي ايمانا من الغرفة بتشجيع تصاميم الصناعة الإبداعية ،وتشجيع محبى الفنون فى المجالات المختلفة، وادراكا لدوره الفعال فى ضمان تحقيق التوازن المطلوب وما تعكسه على المخرجات للمصممين من تصاميم وصور ورؤية فنية.

من جانبه قال المهندس عمرو عرنسه وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات ، إن هذه المشاركه تأتي استكمالا للانشطة المتعددة التي تقوم بها الغرفة منذ سنوات من ربط التصميم بالصناعة والتعاون مع الجامعات المختلفة لتأهيل طلابها لاسواق العمل من خلال تعريفهم بالصناعة واهتمامهم بالصناعات الإبداعية والندوات المنعقدة التي يديرها نخبة من المتخصصين في صناعة الاثاث والديكور.

وأكد علي الآثار الايجابية على نتاج المصممين الحاليين والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من التراث المصمم. 

من جانبه اعرب المهندس طارق حبشى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث عن شكره العميق لجميع القائمين على هذا العمل متمنيا لهم المزيد من النجاح والتوفيق.

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