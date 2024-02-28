وزير الخارجية الليبي لصحيفة إسرائيلية: لا مكان للانضمام للاتفاقات مع تل أبيب

نفى وزير الخارجية الليبي المفوض بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، اليوم الأربعاء، وجود أي اتصالات مع إسرائيل في الوقت الحالي.

وأدان الحويج في تصريحات لصحيفة "معاريف" العبرية، العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وأكد أن بلاده تدعم موقف جنوب أفريقيا في الدعوي المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية والتي تتهم جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

واستبعد زير الخارجية الليبي المفوض بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، انضمام بلاده إلى اتفاقيات أبراهام، أو إلى ترتيب آخر مع إسرائيل.

وقال لمعاريف "نحن نؤيد إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. نحن أعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية والاتحاد الأفريقي، ونرفض أي اتفاق ثنائي مع إسرائيل".

وأضاف"نحن نعارض الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة. ونعارض التهجير القسري للفلسطينيين من هناك، على إسرائيل أن تحترم القانون الدولي، ونحن نؤيد موقف جنوب أفريقيا والدعوى القضائية التي رفعتها ضد إسرائيل في لاهاي".

وتابع "إن الشعب الفلسطيني له الحق في العيش مثل أي شعب آخر في العالم، أطفال غزة يموتون من الجوع، سبعون في المائة من قطاع غزة مدمر، أولئك الذين يتحدثون عن السلام يجب أن يكونوا هم أنفسهم صانعي السلام".

وقال الحويج إن الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان تتمتع أيضا بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة. ووفقا له، فقد حدث أيضا تغيير نحو الأفضل في العلاقات مع تركيا.