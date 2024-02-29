مبادرة "فرح قلبي".. "راعي مصر" ترسم البهجة على وجوه أطفال 3 محافظات

أطلقت مؤسسة "راعي مصر" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة (فرح قلبي)، في محافظات الأقصر وقنا وأسوان، وذلك بمشاركة رئيس مجلس أمناء المؤسسة المستشار أمير رمزي ومسؤولي المؤسسة وعدد كبير من المتطوعين.

وقامت المؤسسة بتنظيم معرض توزيع ملابس وسلع غذائية على الأطفال في هذه المحافظات، حيث استفاد من هذا المعرض 400 طفل من أبناء الأسر الأكثر احتياجًا، وعلى هامش المعرض تم تنظيم كرنفال (فرح قلبي)، الذي تضمن أنشطة ترفيهية وفقرات فنية، حيث تفاعل الأطفال مع هذه الأنشطة وسط حالة من الفرحة بينهم.

دراسة الحالات التي تستحق الدعم

وفي إطار حرص المؤسسة على توجيه الخدمة لمستحقيها قامت المؤسسة بزيارات ميدانية في هذه المحافظات؛ لإجراء بحث ميداني ودراسة الحالات التي تستحق الدعم من الأسر الفقيرة.



